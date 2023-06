Keurig Dr Pepper Inc: Welches Kursziel wird erwartet?

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 35,56 EUR – +21,89% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Keurig Dr Pepper Inc hat am 09.06.2023 ein Plus von +0,14% verzeichnet.

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +21,89%

• Das Guru-Rating für Keurig Dr Pepper Inc liegt jetzt bei 3,65

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert der Aktie um +0,14%. Damit summiert sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf eine Woche mit einem Wachstum von insgesamt +0,46%. Der Markt scheint momentan relativ ausgeglichen zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung erwarteten oder nicht: Die Stimmung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc beträgt laut Durchschnittsbewertung durch Bankanalysten 35,56 EUR. Sollten sie recht behalten würde dies...