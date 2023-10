Keurig Dr Pepper Inc: Was für ein Kursziel - 36,30 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc ist nach Meinung von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +22,64% vom derzeitigen Kurs entfernt.

• Keurig Dr Pepper Inc: Am 04.10.2023 mit +0,60%

• Das Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 36,30 EUR

• Guru-Rating von Keurig Dr Pepper Inc beträgt nun 3,67 nach 3,67

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc an Wert gewonnen und eine positive Entwicklung von +0,60% verzeichnet. Die vergangenen Handelstage haben jedoch einen neutralen Trend gezeigt und damit keine klare Richtung vorgegeben.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie lautet momentan auf beeindruckende 36,30 EUR und würde somit bis zu einem Potenzial in Höhe von +22,64% führen. Allerdings sind sich nicht alle Experten in dieser Einschätzung einig.

5 Bankanalysten...