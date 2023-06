Keurig Dr Pepper Inc: Potenzielles Kurspotenzial von +23,51% auf 35,68 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,60% verzeichnet und liegt in den letzten fünf Handelstagen bei einem Rückgang von -0,86%. Die Marktstimmung scheint momentan neutral zu sein.

Allerdings sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 35,68 EUR liegt. Damit würde sich ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +23,51% eröffnen. Derzeit teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit neutralem Trend.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und drei geben ein optimistisches “Kauf”-Rating ab. Weitere zehn Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung als “Halten”. Nur ein Experte ist überzeugt davon, dass es angesichts der Lage angebracht wäre die Keurig Dr Pepper...