Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial von +9,09% auf 34,49 EUR Kursziel

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,11% verzeichnet und auch in den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +2,72% erreicht werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit dementsprechend optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 34,49 EUR und somit um +9,09% über dem aktuellen Wert. Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere zu einem Kauf raten, bewerten acht Experten sie neutral mit “halten”. Lediglich ein Experte empfiehlt einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 3,67. Demnach sind aktuell noch ca. 50% der Analysten optimistisch eingestellt.

Zusammengefasst ergibt sich ein positives Bild für Investoren mit einem potentiellen Kursgewinn bis zum mittelfristigen Zielkurs...