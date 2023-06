Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial von +22,93% auf 36,10 EUR Kursziel

Die gestrige Kursentwicklung von Keurig Dr Pepper Inc verzeichnete einen Zuwachs von +0,90%. In den letzten fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen eine Rendite in Höhe von +0,13%. Der Markt scheint derzeit neutral eingestellt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 36,10 EUR. Durchschnittlich bewerten sechs Analysten sie als starken Kauf und drei weitere empfehlen den Kauf. Die meisten Experten halten sich jedoch weitgehend neutral mit einer Bewertung von “halten”. Ein Experte geht sogar so weit zu behaupten, dass Keurig Dr Pepper Inc sofort verkauft werden sollte.

Diese Einschätzungen führen zu einem positiven Anteil optimistischer Analysten in Höhe von +45%. Das Guru-Rating für das Unternehmen hat kürzlich bei 3,65 gelegen und bleibt damit unverändert.

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und...