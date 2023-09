Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial von +21,93% - Kursziel 36,26 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc an der Börse eine Kursentwicklung von -0,66%. Insgesamt ergibt sich für die vergangene Woche ein Verlust von -5,01%, was auf eine momentane Pessimismus-Stimmung am Markt hinweist.

Die Meinungen der Bankanalysten hingegen sprechen eine andere Sprache. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,26 EUR und würde somit ein Potenzial von +21,93% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Ansicht – nach dem schwachen Trend in den letzten Tagen teilen einige Analysten diese Einschätzung nicht.

Momentan empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und vier stufen sie als optimistisch ein. Acht Experten bewerten sie als “halten” und lediglich einer rät zum sofortigen Verkauf. Somit liegt der Anteil an optimistischen Analysten bei +50%.

Das sogenannte Guru-Rating...