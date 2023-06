Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial von +20,56%?

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in der vergangenen Handelswoche um +1,83% zugelegt und verzeichnete gestern ein Plus von +0,13%. Die Analysten sind optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 35,05 EUR.

• Keurig Dr Pepper Inc legte am 16.06.2023 um +0,13% zu

• Das Kurspotenzial beträgt laut Analysten aktuell +20,56%

• Das Guru-Rating wurde auf 3,65 angehoben

Das Kursziel für die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc wird im Durchschnitt bei 35,05 EUR gesehen. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, winkt Investoren somit eine Rendite von rund einem Fünftel ihres Einsatzes. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 3 sprechen sich immerhin noch für einen Kauf aus. Bei insgesamt 10 neutral eingestellten Experten...