Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial von +19,01% - Kursziel bei 35,83 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern eine positive Kursentwicklung (+0,74%) hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt. Doch die Analysten sind sich einig: Die Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet.

• Am 12.05.2023 legte die Keurig Dr Pepper Inc an der Börse um +0,74% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,83 EUR laut Bankanalysten

• Das Guru-Rating wurde mit 3,65 bewertet nach dem vorherigen Rating “Guru-Rating ALT”

Das durchschnittliche Bewertungsergebnis aus den Experteneinschätzungen ergibt das potentielle Kurspotenzial von +19,01%. Im Detail betrachten sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere sprechen eine optimistische Empfehlung aus (Rating “Kauf”). Zehn Experten empfehlen dagegen lediglich ein Halten der Position.

Lediglich einer sieht kein...