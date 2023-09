Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial von +14,78% - Kursziel 35,77 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +0,66% verzeichnet. Gestern lag die Kursentwicklung allerdings bei -0,33%. Die Meinungen der Analysten sind dennoch eindeutig.

• Am 18.09.2023 war eine negative Kursentwicklung (-0,33%) zu beobachten.

• Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt aktuell bei 35,77 EUR.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” erreicht nun den Wert 3,67 nach vorherigen 3,67.

Das durchschnittliche Bewertungsergebnis der Bankanalysten ist klar positiv und gibt Anlegern damit Hoffnung auf eine Rendite von bis zu +14,78%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in jüngster Zeit.

5 Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und weitere 4 als Kaufempfehlung mit optimistischer Sichtweise. Mit einer...