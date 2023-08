Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial für Kurssteigerung - 35,08 EUR als Ziel

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Bilanz mit einem Plus von +1,23% verzeichnet. Eine Entwicklung, die auch Bankanalysten überrascht haben dürfte. Die Experten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 35,08 EUR und damit um +13,35% über dem aktuellen Niveau.

• Am 14.08.2023 stieg der Kurs von Keurig Dr Pepper Inc um +0,12%

• Guru-Rating für Keurig Dr Pepper bleibt stabil bei 3,67

Aktuell empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere halten sie für kaufenswert – insgesamt also eine Mehrheit (+50%) an optimistischen Experteneinschätzungen. Acht Analysten bewerten die Aktie neutral (“halten”), während nur ein Experte dazu rät, sie zu verkaufen.

Das positive Bild wird durch das stabile “Guru-Rating” bestärkt – es liegt weiterhin bei...