Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial für Kursanstieg um 22,86%

Die gestrige Kursentwicklung von Keurig Dr Pepper Inc betrug +0,41%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +0,12% bringt. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Laut Bankanalysten wird jedoch das wahre Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc bei 35,82 EUR liegen und somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +22,86% eröffnen. Derzeit sind sechs Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf sei und drei weitere sehen sie als optimistisch an. Zehn Experten haben sich weitgehend neutral positioniert und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,65 nach einem früheren Stand von ebenfalls 3,65.

Zusammenfassend zeigt sich eine positive Einschätzung durch den Großteil der Analysten mit einem Anteil von +45%.