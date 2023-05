Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial für Kursanstieg - Ziel bei 35,89 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren. Gestern allerdings stieg der Kurs um +0,34%. Insgesamt beträgt das Ergebnis jedoch -0,31%. Laut einer Mehrheit der Analysten ist die gegenwärtige Bewertung nicht angemessen.

• Am 23.05.2023 lag die Performance von Keurig Dr Pepper Inc bei +0,34%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,89 EUR

• Das aktuelle Guru-Rating beträgt 3,65 nach vorheriger Auswertung mit “Guru-Rating ALT”

Aktuell lautet das durchschnittliche Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc auf 35,89 EUR und somit ein Potenzial für Investoren von +20,74%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Prognose aufgrund des neutralen Trends der letzten Tage.

Von insgesamt 20 Experteneinschätzungen raten sechs zu einem Kauf und drei sehen eine positive Entwicklung voraus. Zehn...