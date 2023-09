Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial für Kursanstieg

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am 11.09.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,51% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg von +1,45% erzielt. Der Markt zeigt sich aktuell relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc bei 35,77 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +14,41%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung der Aktie.

Von insgesamt 18 Experten empfehlen momentan 5 die Aktie zum Kauf, während weitere 4 sie als einen starken Kauf einschätzen. Die Mehrheit (8) gibt eine neutrale Bewertung ab und nur einer ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating wurde auf “3,67” aktualisiert – kein Unterschied zum vorherigen...