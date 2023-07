Keurig Dr Pepper Inc: Potenzial für +16,81%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Trendentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um +0,68%, was die Marktteilnehmer relativ neutral stimmt.

Den Bankanalysten zufolge ist die Aktie jedoch unterbewertet und weist mittelfristiges Kurspotenzial auf. Das aktuelle Kursziel liegt bei 34,41 EUR und damit um +16,81% höher als der gegenwärtige Wert.

Von insgesamt 18 Analysten empfehlen fünf Experten die Aktie zum Kauf, während vier weitere optimistisch bleiben und das Rating “Kauf” vergeben. Acht Analysten positionieren sich neutral mit einem “Halten”-Rating und nur ein Experte rät dazu, Keurig Dr Pepper Inc zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67.