Keurig Dr Pepper Inc: Mögliche Steigerung von +22,34% zum Kursziel von 35,02 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc konnte gestern am Finanzmarkt einen Gewinn von +0,33% verbuchen. Innerhalb der letzten Handelswoche ergibt sich jedoch ein Verlust von -1,77%. Die Stimmung am Markt scheint somit aktuell eher pessimistisch zu sein.

Doch laut Analysten ist das wahre Kursziel der Aktie noch lange nicht erreicht. Im Durchschnitt wird ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 35,02 EUR gesehen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial in Höhe von +22,34%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,68 und zeigt eine optimistische Stimmung unter den Analysten. Von insgesamt 19 Bewertungen empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und drei als Kauf. Neun Experten halten sie für neutral und nur einer sieht einen Verkauf als...