Keurig Dr Pepper Inc: Mittelfristiges Kursziel bei 35,56 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine moderate Entwicklung hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg von insgesamt +0,46% verzeichnet werden. Die Analysten sind sich einig und halten die Aktie derzeit für unterbewertet.

• Am 09.06.2023 legte Keurig Dr Pepper Inc um +0,14% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,56 EUR (+21,89%)

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt nun bei 3,65

Laut Bankanalysten hat Keurig Dr Pepper Inc ein mittelfristiges Kursziel von 35,56 EUR und eröffnet damit aktuell Investoren ein Potenzial von +21,89%. Von den befragten Experten empfehlen sechs einen Kauf der Aktie und drei sehen sie optimistisch als Kauf an. Zehn Analysten haben eine neutrale Position eingenommen und nur einer rät zum Verkauf.

45% der befragten Experten bewerten die...