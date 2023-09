Keurig Dr Pepper Inc: Mehr Potenzial als angenommen - Kursziel bei 35,59 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am gestrigen Tag lediglich um -0,30% nachgegeben und verzeichnet in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von insgesamt -0,45%. Trotzdem sind Experten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht korrekt bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 35,59 EUR und lässt somit ein Potenzial von +14,34% für Investoren offen.

• Keurig Dr Pepper Inc: Am 01.09.2023 mit einem Abschlag von -0,30%

• Das Kursziel der Bankanalysten beträgt 35,59 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt nun bei 3,67 (vorher Guru-Rating ALT)

Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, halten acht Experten sie für eine Halteposition geeignet. Lediglich einer sieht einen Verkauf als notwendig an. Insgesamt sind...