Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von Bankanalysten bei 35,26 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,21% hingelegt und damit in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +2,72% zugelegt. Eine Einschätzung, die auch die Analysten teilen.

Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt laut Durchschnittswertung derzeit bei 35,26 EUR. Sollten die Bankanalysten mit ihren Prognosen Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +21,64%. Die Meinungen unter den Experten sind jedoch unterschiedlich.

Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und drei weitere sie optimistisch einschätzen (Rating: “Kauf”), empfehlen neun Experten sie lediglich zu halten. Nur einer ist sogar der Auffassung, dass man Keurig Dr Pepper Inc sofort verkaufen sollte.

Aktuell liegt das Guru-Rating für Keurig Dr...