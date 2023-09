Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von 36,31 EUR

Am gestrigen Finanzmarkttag verzeichnete die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc eine negative Entwicklung von -0,99%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage betrug das Minus insgesamt -4,77%, was pessimistische Tendenzen aufzeigt.

Dennoch könnte sich ein Investment lohnen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,31 EUR und bietet somit ein Potenzial von +19,28%. Diese Prognose teilen jedoch nicht alle Analysten aufgrund des schwachen Trends in jüngster Vergangenheit.

Fünf Bankanalysten empfehlen jedoch weiterhin den Kauf der Aktie. Vier weitere Experten sehen optimistisch einen Kauf als sinnvoll an. Acht bewerten neutral mit “halten”. Nur ein Experte ist der Meinung, dass Anleger die Aktien sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating hat sich ebenfalls verbessert und liegt nun bei 3,67 nach zuvor gleichbleibender...