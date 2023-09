Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von 35,89 EUR birgt Potenzial von +13,28%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc zeigt eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,27%. Insgesamt konnte die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,69% verbuchen. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 35,89 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +13,28%.

• Am 21.09.2023 legte die Aktie um +0,27% zu

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,89 EUR

• Von insgesamt 18 Experten empfehlen 9 ein “Kauf”

• Guru-Rating erhöht auf 3,67

Aktuell halten sich die Stimmung im Markt sowie das optimistische Verhalten der Analysten die Waage. Während fünf Experten zum Kauf raten und vier weitere zur Optimismus teilen jedoch acht Analysten eine neutrale Positionierung und nur einer schlägt vor zu verkaufen.

Zu...