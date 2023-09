Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von 35,84 EUR laut Analystenmeinung nicht angemessen bewertet

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern eine leichte Kurssteigerung um +0,15% erzielt. In der letzten Handelswoche ergibt sich jedoch ein leichter Rückgang von -0,57%. Der aktuelle Markt befindet sich derzeit in einer neutralen Stimmungslage.

Der Durchschnittswert des mittelfristigen Kursziels für die Aktie liegt bei 35,84 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, bietet dies Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +14,99%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Unter den insgesamt 18 befragten Analysten haben fünf Experten das Urteil “starker Kauf” ausgesprochen und vier weitere sehen keinerlei Gründe gegen einen Kauf. Acht Experten empfehlen dagegen die Position “halten”. Nur ein Experte rät zum Verkauf. Das Guru-Rating wurde...