Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von 35,07 EUR und +18,99% Potenzial

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,28% zugelegt. Gestern steigt sie um weitere +0,21%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc bei 35,07 EUR und somit ein Potenzial von +18,99%. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei als Kauf einschätzen (insgesamt also 47,37%), teilen neun Experten die Einschätzung “halten” und ein Experte empfiehlt sogar einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,68.