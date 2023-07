Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von 34,82 EUR laut Analysten

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -0,89% verzeichnet. Die vergangenen fünf Handelstage lassen sich insgesamt auf einen Verlust in Höhe von -2,42% summieren. Vor diesem Hintergrund könnte man meinen, dass die Marktlage derzeit eher pessimistisch ist.

Allerdings gehen einige Bankanalysten davon aus, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und das wahre Kursziel bei 34,82 EUR liegt. Diese Einschätzung würde ein mittelfristiges Potenzial von +23,78% für Investoren bedeuten – falls die Prognose der Analysten zutrifft.

Aktuell empfehlen fünf Experten den Kauf der Keurig Dr Pepper Inc-Aktie und drei weitere haben sie als “Kauf” eingestuft – also insgesamt acht Empfehlungen zu einem optimistischen Investment. Demgegenüber stehen neun Stimmen für “Halten” und nur ein...