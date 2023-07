Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von 34,50 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,50 EUR und bietet somit ein Potenzial von +12,06% zum aktuellen Kurs.

• Am 28.07.2023 stieg der Kurs um +0,47%

• Guru-Rating bleibt bei 3,67

Am letzten Handelstag legte die Aktie um +0,47% zu und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um insgesamt +4,82%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Es gibt jedoch geteilte Meinungen unter den Bankanalysten bezüglich des Potenzials der Aktie. Während fünf Analysten sie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie mit “Kauf” bewerten – allerdings ohne Euphorie -, sehen acht Experten sie lediglich als “Halten”. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Keurig Dr Pepper Inc sofort verkauft werden sollte.

Dennoch zeigen...