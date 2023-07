Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel von 34,41 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die gestrige Kursentwicklung von Keurig Dr Pepper Inc am Finanzmarkt beträgt -0,46%, was zu einer Gesamtbewertung für die letzten fünf Tage auf -0,59% führt. Obwohl dies vom Markt als relativ neutral angesehen wird, sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 34,41 EUR liegen sollte. Wenn sie Recht behalten sollten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +17.35%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklung mit einem neutralen Trend.

• Am 27.07.2023 wurde eine negative Tageskursentwicklung um -0,46% verzeichnet.

• Das geschätzte mittelfristige Kursziel liegt bei 34,41 EUR.

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3.67.

Dennoch haben immerhin über die Hälfte aller befragten Experten (50%) eine positive Einschätzung...