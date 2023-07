Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel liegt um +20,82% über dem aktuellen Wert

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat eine positive Handelswoche mit einem Wachstum von +3,42% hinter sich. Gestern konnte ein weiteres Plus von +0,89% verbucht werden. Der Markt scheint also optimistisch und die Analysten sind sich einig: Die Aktie ist aktuell unterbewertet.

• Am 05.07.2023 lag das Wachstum bei +0,89%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,26 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,61

Mit einem durchschnittlichen mittelfristigen Kursziel von 35,26 EUR sehen die Bankanalysten ein Potenzial für Investoren in Höhe von +20,82%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie immerhin noch zum Kauf raten, sehen neun Experten sie neutral und nur einer rät sogar zum...