Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel bei 36,04 EUR - +19,53% Potenzial

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,04 EUR und bietet somit ein Potenzial von +19,53%.

• Am 05.05.2023 legte die Aktie um +2,22% zu

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beträgt unverändert 3,65

Gestern konnte Keurig Dr Pepper Inc eine positive Kursentwicklung von +2,22% verzeichnen.

Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg ergibt das einen Anstieg um insgesamt +1,65%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl nicht alle Analysten diese Meinung teilen und trotz des positiven Trends sind sich im Durchschnitt jedoch sechs Experten einig: Die Aktie ist ein starker Kauf.

Drei weitere Analysten empfehlen den Kauf der Keurig Dr Pepper Inc-Aktien mit einer optimistischen Einschätzung aber ohne Euphorie.

Zehn Fachleute...