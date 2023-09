Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel bei 35,77 EUR - Analysten halten Aktie für unterbewertet

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,28% zugelegt und stieg gestern um weitere +0,34%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc bei 35,77 EUR. Dies bedeutet ein Potential von +14,60% gegenüber dem aktuellen Kurs. Derzeit sehen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung als realistisch an.

5 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und 4 als Kauf. Weitere 8 Experten vergeben das Rating “halten” und nur ein Experte empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating wurde auf nunmehr 3,67 angepasst nach zuvor ebenfalls 3,67.