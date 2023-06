Keurig Dr Pepper Inc: Kursziel bei 35,18 EUR zeigt Potenzial von +23,03%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -2,32%, was sich auf eine vollständige Handelswoche mit einem Minus von -3,08% summiert. Die Analysten sind dennoch optimistisch und sehen das aktuelle Kurspotenzial bei +23,03%.

• Keurig Dr Pepper Inc verbucht am 23.06.2023 einen Rückgang um -2,32%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 35,18 EUR

• Das Guru-Rating für Keurig Dr Pepper Inc bleibt unverändert bei 3,68

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf 35,18 EUR und bietet damit ein Potenzial von +23%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen negativen Trends.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie zum Kauf und drei weitere sehen sie als positiv bewertet an. Neutrale Bewertungen vergaben neun...