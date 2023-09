Keurig Dr Pepper Inc: Kurspotenzial von +15,19% – laut Analysten unterbewertet

Gestern verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc an der Börse eine Kursentwicklung von -0,68%, was die Ergebnisse der letzten Woche auf +0,30% bringt. Der Markt bleibt neutral eingestellt.

Doch Experten sehen großes Potenzial für Investoren: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,77 EUR und somit um +15,19% über dem aktuellen Stand. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung nach einer neutralen Trendentwicklung in letzter Zeit.

5 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und 4 weitere halten diese für optimistisch genug zum Kauf. Verhältnismäßig viele (8) haben sich jedoch unentschieden positioniert mit einem “halten”-Rating. Lediglich 1 Experte rät dazu, die Aktie sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating wurde ebenfalls angepasst und beträgt nun 3,67 – wie zuvor.