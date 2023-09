Keurig Dr Pepper Inc: Kurspotenzial von 13,67%

Gestern verzeichnete Keurig Dr Pepper Inc einen Anstieg um +0,29% am Finanzmarkt und die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche ergaben eine neutrale Stimmung. Doch laut Analysten ist die Aktie momentan unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 35,38 EUR – was einem Potenzial von +13,67% entspricht.

• Die Aktie legte gestern um +0,29% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 35,38 EUR

• Das Guru-Rating liegt nun bei 3,67

Die Meinungen der Bankanalysten sind unterschiedlich: Während fünf Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie optimistisch einschätzen, haben sich acht Analysten neutral positioniert. Lediglich einer sieht in einem Verkauf den richtigen Schritt.

Dennoch überwiegen mit einem Anteil von über 50% die optimistischen Einschätzungen. Auch das bewährte Trend-Indikator...