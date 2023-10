Keurig Dr Pepper Inc: Experten sehen Kurspotenzial von +27,81%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und steht nun bei einem Minus von -3,46%. Am gestrigen Tag verbuchte das Unternehmen einen weiteren Verlust von -0,19%. Diese negative Entwicklung überrascht die Analysten nicht. Das mittelfristige Kursziel für die Keurig-Dr-Pepper-Aktie liegt bei 36,36 EUR – eine Bewertung, die laut Bankanalysten um +27,81% über dem aktuellen Kursniveau liegt.

• Am 09.10.2023 schloss die Aktie mit einem Verlust von -0,19%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 36,36 EUR

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung lautet nun 3,67

Fünf derzeitige Analysten empfehlen hierbei einen Kauf der Aktien des Unternehmens. Vier weitere bewerten sie als optimistisch-konservativ (“Kauf”), während acht Expert*innen ein “halten”-Rating ausgesprochen haben. Nur einer ist...