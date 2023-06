Keurig Dr Pepper Inc: Experten erwarten Kursanstieg auf 35,13 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine Kurssteigerung von +0,74% verzeichnet und am gestrigen Tag sogar um +0,21% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 35,13 EUR haben sollte. Dies würde einem Potenzial von +19,89% entsprechen.

• Am 21.06.2023 legte die Aktie um +0,21% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc beträgt 35,13 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,68

Während sechs Analysten die Aktie als “starker Kauf” empfehlen und drei weitere als “Kauf”, sehen neun Experten das Papier als “halten”. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf der Aktien.

Obwohl nicht alle Analysten einer Meinung sind bezüglich des Potenzials der Keurig Dr Pepper Inc-Aktienkurse zeigt sich eine...