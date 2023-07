Keurig Dr Pepper Inc: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +20,06% - Kursziel bei 33,86 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc legte gestern um +0,48% zu und verzeichnete damit eine positive Entwicklung in dieser Handelswoche (+0,64%). Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Jedoch sind die Bankanalysten optimistischer. Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt im Durchschnitt bei 33,86 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +20,06%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der letzten Zeit.

Fünf Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und vier setzen das Rating auf “Kauf”. Acht Experten geben ein “halten” Rating ab und ein Experte empfiehlt sogar den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,67 unverändert positiv. Insgesamt sind somit immer noch über die Hälfte der Analysten optimistisch gestimmt.