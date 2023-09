Keurig Dr Pepper Inc: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +14,41% - Kursziel bei 35,77 EUR

Die letzten fünf Handelstage haben Keurig Dr Pepper Inc an der Börse ein Plus von insgesamt +1,45% beschert. Eine Entwicklung, auf die Anleger positiv reagieren dürften.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktie des US-amerikanischen Getränkeherstellers laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten 35,77 EUR. Sollten sich deren Prognosen bewahrheiten, könnten Investoren eine Rendite von +14,41% erwarten. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Analysten.

Während fünf Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere einen Kauf für angebracht halten, plädieren acht Analysten dafür zu halten. Lediglich ein Experte rät aktuell zum Verkauf der Aktien.

Insgesamt zeigen sich somit noch immer überwiegend positive Signale in Bezug auf Keurig Dr Pepper Inc. Bestätigt wird dies durch...