Keurig Dr Pepper Inc: Analysten stellen wahre Kursbewertung in Frage - Ziel bei 36,04 EUR

Nach Ansicht der Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Keurig Dr Pepper Inc-Aktie nicht zutreffend. Das tatsächliche Kursziel liegt um +15,09% über dem aktuellen Preis.

• Am 21.09.2023 sank der Preis von Keurig Dr Pepper Inc um -1,30%

• Aktuelles Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 36,04 EUR

• Guru-Rating von Keurig Dr Pepper Inc erhöht sich auf 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte eine Veränderung des Preises für die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc um -1,30%. Aus den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage lässt sich jedoch kein klarer Trend ableiten – sie verzeichnen lediglich einen Anstieg um +0,09%. Somit scheint das Marktumfeld zurzeit relativ neutral zu sein.

Obwohl diese Entwicklung vielleicht unerwartet kam: Die Stimmung unter den Analysten ist eindeutiger....