Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - 35,85 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,33%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf eine Woche betrachtet um insgesamt -0,73%. Trotzdem schätzen die Bankanalysten das mittelfristige Kursziel derzeit bei 35,85 EUR ein, was einem Potenzial von +24,11% entspricht.

• Am 06.06.2023 lag der wöchentliche Trend bei -1,33%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 35,85 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +45%

Der Meinungsmittelwert unter sechs Experten lautet “starker Kauf” und unter drei weiteren “Kauf”. Zehn weitere Experten halten sich weitgehend neutral und bewerten die Aktie mit “halten”. Nur ein Experte sieht momentan einen Verkauf als notwendig an. Abschließend kann festgehalten werden: Das Guru-Rating wurde aktualisiert und...