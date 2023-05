Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 35,56 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc konnte gestern am Markt um +0,16% zulegen. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch einen negativen Trend von -1,52%. Doch laut Experten ist die Aktie aktuell unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +20,17%.

• Am 18.05.2023 legte die Keurig Dr Pepper Inc um +0,16% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,56 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +45%

Das durchschnittliche Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 35,56 EUR. Während sechs Analysten den Kauf empfehlen und drei weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, finden sich auch zehn neutrale Bewertungen sowie eine Verkaufsempfehlung.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Einschätzung mit einem Guru-Rating von nunmehr 3,65 nach zuvor bereits 3,65.

Als Fazit bleibt...