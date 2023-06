Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 35,53 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,11% erreicht und am gestrigen Tag um weitere +0,76% zugelegt. Die Stimmung ist aktuell positiv.

Ein Blick auf das mittelfristige Kursziel zeigt ein Potenzial von +20,72%. Im Durchschnitt schätzen sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf ein. Drei weitere Experten sehen ebenfalls eine positive Entwicklung und raten zum Kauf der Aktie. Zehn Analysten hingegen bewerten sie neutral mit “halten”. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Aktuell liegt das Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc bei 35,53 EUR. Das Guru-Rating wurde nun auf 3,65 angehoben.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich zur Information und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden.