Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 35,34 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am gestrigen Handelstag einen Kursverlust von -0,39% verzeichnet. In der vergangenen Woche lag die Abweichung bei -0,68%. Die Stimmung im Markt ist derzeit neutral.

Allerdings wird die Aktie nach Einschätzung von Bankanalysten unterbewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,34 EUR. Damit eröffnet sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +14,44%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

So empfehlen fünf Analysten den Kauf der Wertpapiere von Keurig Dr Pepper Inc und vier Experten sehen ebenfalls eine Chance auf steigende Kurse. Acht Experten geben eine neutrale Bewertung ab und lediglich einer meint, dass Anleger sofort verkaufen sollten.

Damit bleibt jedoch noch immer ein Anteil von +50% optimistisch eingestellt...