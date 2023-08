Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 34,49 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen positiv entwickelt und konnte ein Plus von +4,50% verzeichnen. Am gestrigen Tag gab es allerdings einen leichten Rückschlag mit einer Kursentwicklung von -0,02%. Trotzdem sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eröffnet Investoren somit ein großes Kurspotenzial.

• Keurig Dr Pepper Inc: Am 01.08.2023 mit -0,02%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,49 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 34,49 EUR. Wenn diese Einschätzung der Bankanalysten zutrifft, würde das bedeuten dass Anleger aktuell noch ein Potenzial von +11,78% haben um Gewinne zu erzielen.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische...