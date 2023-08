Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Potenzial von +9,09% - Kursziel bei 34,49 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,11% hingelegt. Über die vergangenen fünf Handelstage konnte ein Plus von insgesamt +2,72% erzielt werden. Die Stimmung auf dem Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper liegt bei 34,49 EUR und bietet damit aktuell ein Potenzial von +9,09%. Von den befragten Bankanalysten empfehlen fünf Experten den Kauf der Aktie und vier weitere halten sie als kaufenswert. Acht Experten bewerten sie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,67 unverändert positiv.