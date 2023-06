Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Potenzial von +24,23% - Kursziel bei 36,02 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc konnte gestern mit einem Plus von 0,39% am Finanzmarkt punkten. Trotzdem fiel die Entwicklung der letzten Handelswoche mit einem Minus von 2,51% eher schwach aus und lässt den Markt pessimistisch erscheinen.

Doch laut Experten ist das wahre Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt aktuell bei 36,02 EUR – ein Anstieg um satte +24,23%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der vergangenen Tage.

Von insgesamt 20 analysierenden Experten bewerten sechs die Aktie als starken Kauf und drei als kaufenswert. Weitere zehn Experten empfehlen einen “Halten”-Kauf und nur einer sieht den Verkauf als unumgänglich an. Insgesamt sind also immerhin noch rund 45% aller Analysten optimistisch...