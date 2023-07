Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Potenzial von +22,78%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc verzeichnete gestern einen Kursrückgang um -0,69%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -1,60%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 34,99 EUR. Dies würde bedeuten, dass Investoren aktuell ein Potenzial von +22,78% haben. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

5 Analysten empfehlen jedoch weiterhin einen Kauf der Aktie und 3 setzen sie auf “Kauf”. Ein Großteil (9 Experten) bewertet sie als “halten” und nur 1 Experte rät zum sofortigen Verkauf. Insgesamt beträgt der Anteil optimistischer Analysten +44,44%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,61.