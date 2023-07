Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Potenzial von +20,78% - Kursziel bei 34,97 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von Keurig Dr Pepper Inc am Finanzmarkt betrug -1,37%, was sich in einer positiven Entwicklung von+1,57% für die vergangenen fünf Handelstage widerspiegelt. Trotz des aktuellen Optimismus am Markt sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 34,97 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +20,78% eröffnet wird.

• Am 07.07.2023 lag die Kursentwicklung bei -1,37%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +20,78%

• Die Analyse verschiedener Experten zeigt eine positive Einschätzung

Fünf Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und drei weitere setzen daraufhin auf den Kauf. Neun Experteneinschätzungen fallen neutral aus und nur ein Experte schlägt vor Keurig Dr Pepper Inc sofort zu verkaufen. Insgesamt sind demnach noch immer +44,44% der Analysten optimistisch...