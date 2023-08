Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Potenzial von +13,12% - Kursziel bei 34,49 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc musste gestern am Finanzmarkt einen Verlust von -0,97% hinnehmen. Insgesamt beträgt der Rückgang in den letzten fünf Handelstagen -1,21%. Trotz dieser Entwicklung sind Experten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist.

Das durchschnittliche Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt bei 34,49 EUR. Wenn die Prognosen der Bankanalysten eintreffen sollten, würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +13,12% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Dennoch haben sich insgesamt 5 Analysten positiv geäußert und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 4 Experten setzen das Rating auf “Kauf” und sind optimistisch aber zurückhaltend. Die Bewertung “Halten” wurde von 8 Analysten vergeben und nur ein Experte sieht...