Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kursziel bei 35,77 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,44% zugelegt und am gestrigen Tag sogar ein Plus von +1,43% verzeichnet. Eine Entwicklung, die laut Experten nicht überraschend kommt.

Das mittelfristige Kursziel für Keurig Dr Pepper Inc liegt momentan bei 35,77 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt dies ein Potential von +12,79%. Von insgesamt 18 analysierten Experten empfehlen immerhin neun die Aktie zum Kauf oder starken Kauf.

Mit einem “Guru-Rating” von nunmehr 3,67 (vorher: 3,67) zeigt sich außerdem eine positive Tendenz.