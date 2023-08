Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kursziel bei 35,23 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt. Das Ergebnis der vergangenen vollständigen Handelswoche beläuft sich jedoch nur auf einen neutralen Trend von +0,03%. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel von 35,23 EUR habe – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +13,66%.

• Am 18.08.2023 legte die Aktie um +0,24% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,23 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

Trotzdem gibt es unterschiedliche Einschätzungen unter den Experten. Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere Optimisten sie mit “Kauf” bewerten, halten acht andere Experten ihre Positionierung für “halten”. Nur ein Experte ist sogar der Auffassung einer...