Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kursziel bei 35,05 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc zeigt sich am Finanzmarkt zuletzt in einer positiven Entwicklung. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von +1,83% verzeichnet werden, gestern betrug der Zuwachs immerhin +0,13%. Die Bankanalysten sind hinsichtlich des mittelfristigen Kurses der Meinung, dass das wahre Kursziel von Keurig Dr Pepper Inc bei 35,05 EUR liege. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet die Aktie Investoren ein Potenzial von +20,56%.

• Am 16.06.2023 legte die Aktie um +0,13% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 35,05 EUR

• Guru-Rating beträgt jetzt 3,65 nach dem vorherigen Rating von ebenfalls 3,65

Zwar gibt es nicht wenige Expertenstimmen mit neutraler Haltung zur Aktie (10), doch auch optimistische Bewertungen gibt es (6). Ein weiteres Drittel der Analysten ist davon überzeugt:...