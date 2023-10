Keurig Dr Pepper Inc: Analysten sehen Kurspotenzial von +37,49% - Zielkurs bei 36,38 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc legte gestern eine negative Kursentwicklung von -4,75% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie einen Rückgang von insgesamt -7,22%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit deutlich pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 36,38 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung, dass sich damit ein Kurspotenzial in Höhe von +37,49% ergibt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Dennoch empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere vier als Kauf mit optimistischer Einschätzung. Acht Experten halten das Papier neutral und nur einer empfiehlt einen sofortigen Verkauf.

Diese positive Bewertung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Es verbesserte sich...